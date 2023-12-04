Sosyal güvenlik uzmanı depreme canlı yayında yakalandı

İstanbul\'da olumsuz bir durum var mı? Vali Gül ve İmamoğlu\'ndan peş peşe açıklama

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Marmara Denizi'nde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevresinden de hissedilen iki deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depreme canlı yayında yakalanan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un yaşadığı korku sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

MERKEZ ÜSSÜ GEMLİK KÖRFEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe açıklama geldi. İki isim de kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.