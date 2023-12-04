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İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok - Son Dakika

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok

04.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:11
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Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte olumsuz bir durum olmadığını aktardı.

"BİZE ULAŞAN BİR İHBAR YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok

İMAMOĞLU: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Vali Gül'den sonra bir açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" dedi.

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok

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SON DAKİKA: İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili Vali Gül'den rahatlatan açıklama: Olumsuz bir durum yok - Son Dakika
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