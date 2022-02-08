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İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE - Son Dakika

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

08.02.2022 16:03

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye'de bir günlük grev gerçekleştiriyor.

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye'de bir günlük grev gerçekleştiriyor. İstanbul'daki eylemin ana adresi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Sağlık çalışanları fakülte önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı.

Saip, "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE
İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE
İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

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Türk Tabipler Birliği, İstanbul, Türkiye, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE - Son Dakika


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