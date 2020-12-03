İstanbul'da DAEŞ operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da Anadolu yakasında Sancaktepe'de başta olmak üzere 9 ilçede terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e Anadolu Yakası'nda Sancaktepe başta olmak üzere toplam 9 ilçede tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat polisleri öncülüğünde bu adreslere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL