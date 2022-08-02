Kağıthane'de daire alev alev yandı - Son Dakika
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Kağıthane'de daire alev alev yandı

02.08.2022 10:33

Kağıthane'de daire alev alev yandı Kağıthane'de bir binanın en üstü katındaki daire alev alev yandı Evdeki kadının canını zor kurtardığı öğrenildi Kağıthane'de bir binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Kağıthane'de daire alev alev yandı

Kağıthane'de bir binanın en üstü katındaki daire alev alev yandı

Evdeki kadının canını zor kurtardığı öğrenildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan evdeki kadının canını zor kurtardığı öğrenilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Eda Aydoğdu, evinde yalnız başına oturduğu esnada duman kokusu almaya başladı. Evinin yandığını fark eden kadın daireden çıkarak kendi bir anda dışarıya attı. Yangının bir anda büyümesi üzerine daireden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Daire alev alev yandı

O esnada ise daire alev alev yanmaya başladı. Dakikalarca yanan ev küle dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla yangın müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi. Dairenin alev alev yandığı ve yaşanan panik anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Evde oturuyordum, korkudan dışarıya çıktım"

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evdeki elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Son anda evden çıkan Eda Aydoğdu'nun verdiği ilk ifadede, evinin içerisinde yalnız bulunduğunu ve korkudan dışarı çıktığını fakat yangının neden kaynaklandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de daire alev alev yandı - Son Dakika

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