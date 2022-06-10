İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar

10.06.2022 13:32

İstanbul'da 31 katlı lüks bir rezidansta yaşayan yaklaşık 1.500 kişi, iki yıldır devam eden asansör arızaları sebebiyle dakikalarca sıra bekliyor. Site yönetiminin evleri daha yüksek kiraya vermek için asansörleri bilinçli olarak tamir ettirmedikleri iddia edilirken; rezidansta bulunan bir ofiste çalışan Özlem Çanakçı "Binaya girdikten sonra daireme ulaşmam yaklaşık 40 dakika sürüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un lüks semtlerinden Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin rezidans kısmıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 31 katlı rezidansta yaşayanlar, asansörlerin çoğu zaman çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor, üstelik yönetime yaptıkları şikayetler de dikkate alınmıyor. Bu durumun ise mülk sahiplerinin dairelerini daha yüksek ücrete kiraya vermek amacıyla, bina sakinlerinin oradan çıkartmak için başvurdukları bir yöntem olduğu iddia edildi.

"TAMİR ETMİYORLAR"

Rezidansta bulunan bir ofiste çalışan Özlem Çanakçı, "40 dakika asansör beklediğimi biliyorum. Daha fazla ücretle başkasına kiralamak için bizi daireden çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden asansörleri tamir etmiyorlar" dedi.

"BİNA GİRDİKTEN SONRA DAİREME 40 DAKİKADA ULAŞABİLİYORUM"

Cumhuriyet'ten Kader Çukay'ın haberine göre, asansör probleminin 2 yıldır sürdüğünü aktaran Çanakçı, "Site 4 bloktan oluşuyor ve sadece bizim blokta böyle bir sorun var. Çünkü bizim blokun yüzde 90'ı işyerinden oluşuyor. Bekleyen müşterilere daha fazla kirayla evi kiralamak için bizi yıldırmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Bir yıl önce kira zam döneminde emlakçının "Beğenmiyorsanız çıkarsınız", "Daha yüksek fiyatlı müşteriler var" dediğini iddia eden Çanakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemek aralarında ve giriş çıkış saatlerinde asansör kuyruğu oluşuyor. Rezidansta dört asansör var ve bir aydır tek asansörle inip çıkmaya çalışıyoruz. Binaya girdikten sonra daireme ulaşmam yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu iş psikolojik şiddete dönüştü."

"1.500 KİŞİ MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Çanakçı, "1425 lira aidat parası veriyoruz. 186 daire var. 1500 kişinin mağduriyetinden bahsediyoruz. Tehlikeli olmasına rağmen insanlar yük asansörünü de kullanıyor. Ancak o da bozuldu. 10 kişilik asansöre 15-16 kişi biniyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çin, Sel Baskını İçin Seviye Iıı Acil Durum Müdahalesini Devam Ettiriyor Çin, Sel Baskını İçin Seviye Iıı Acil Durum Müdahalesini Devam Ettiriyor Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'u öldürmek için harekete geçen adam, polis tarafından yakalandı Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'u öldürmek için harekete geçen adam, polis tarafından yakalandı

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da daire sahiplerinin 'Asansör' oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement