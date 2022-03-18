Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

18.03.2022 09:30

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Ümraniye'de dairede çıkan yangın söndürülürken, olay yerine sevk edilen bir itfaiye aracı kaza yaptı.

İstanbul Ümraniye'de dairede çıkan yangın söndürülürken, olay yerine sevk edilen bir itfaiye aracı kaza yaptı.

İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye personeli yangın çıkan dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye aracı kaza yaptı

Bu arada, Atılgan Sokak'taki yangına müdahale etmek için Küçüksu Caddesi'nde seyreden 34 AJ 3726 plakalı Ümraniye İtfaiyesine ait araç, 34 LAE 177 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Refüje çıkan itfaiye aracının çarptığı aydınlatma direği yola devrildi.

Yaralan servis minibüsünün şoförü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle itfaiye aracında hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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