İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi

13.03.2022 13:49
İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde dallarında kar biriken ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde dallarında kar biriken ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Ceyhan Sokak'taki binanın bahçesinde bulunan ağaç, dallarında biriken kar nedeniyle eğilerek elektrik tellerine çarptı.

Ağaç, ağırlık yüzünden önce tellerin bağlı bulunduğu elektrik direğinin, ardından da park halindeki aracın üzerine devrildi. Elektrik direği de duran başka bir aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa süreli elektrik kesintisinin ardından belediye ekiplerince budanan ağaç yerinden kaldırıldı.

Ağaç ve elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle iki otomobilde hasar meydana geldi.

İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi
İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi
İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi

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İstanbul, Maltepe, Ceyhan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dallarında kar biriken ağaç otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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