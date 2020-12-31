İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31.12.2020 09:39

İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 14 ayrı ilçede eş zamanlı terör operasyonu Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 34...

İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

14 ayrı ilçede eş zamanlı terör operasyonu

İSTANBUL - Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla aranan yabancı uyruklu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği değerlendirilen radikal akımlara meyilli yabancıları yakın takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kentte radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı 'yabancı terörist savaşçı' unsurları bir süredir izleyen ve söz konusu YTS'leri takip altında tutan emniyet güçleri, yeni yıla saatler kala 34 şüphelinin yakalanması için bu gece 14 ayrı ilçede özel harekat timleriyle birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, illegal yollardan Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere giden, söz konusu çatışmalı bölgelerde örgüt saflarına katıldıkları ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen DEAŞ üyesi yabancıların, Suriye ve Irak'ta eğitim gördükleri, tatbikatlara katıldıkları, terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyallere el konulduğu duyuruldu.

Yakalanan DEAŞ üyelerinin Ortadoğu ve Asya kökenli oldukları öğrenilirken, şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldükleri belirtildi.

Diğer yandan terör örgütleriyle bağlantılı kentteki yerli ve yabancılara göz açtırmayan kolluk kuvvetleri, 25 Aralık Cuma günü El Kaide ve DEAŞ'ın Türkiye'deki uzantılarına yönelik operasyon düzenlemiş, çok sayıda şüpheliyi yakalamıştı.

İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul, Gözaltı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor Hatalı park nedeniyle aracı otoparka çekilen kadın polislere hakaret etti! O anlar kamerada Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü
Arsenal, Mesut Özil'in boşluğunu Christian Eriksen ile doldurmak istiyor Arsenal, Mesut Özil'in boşluğunu Christian Eriksen ile doldurmak istiyor         
09:41
Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldı         
09:27
ABD'yi karıştıran skandal: Sağlık görevlisi 500 doz aşıyı kasten imha etti ABD'yi karıştıran skandal: Sağlık görevlisi 500 doz aşıyı kasten imha etti         
09:07
Galatasaray ve Trabzonspor, Biglia ile Ndao için transfer yarışına girdi Galatasaray ve Trabzonspor, Biglia ile Ndao için transfer yarışına girdi         
08:53
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti 5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti         
00:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 09:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da DEAŞ'a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei