İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşan yılbaşı öncesi yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüyle bağlantılı yabancı kişileri takibe alan emniyet güçleri, yapılan istihbarat doğrultusunda izlenen kişilerin çatışmalı bölgelerde bulunan örgüt üyeleriyle irtibatlarını tespit etti. İstanbul'da faaliyet gösteren ve ülke açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı terörist savaşçılara yönelik kent genelinde 8 ayrı ilçede 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda tamamı yabancı uyruklu 9 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.