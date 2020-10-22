İstanbul'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Türk vatandaşının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Türk vatandaşının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Türk vatandaşının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında Türk vatandaşının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece HTŞ/FEC/ENC ve DEA silahlı terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Suriye kökenli, HTŞ/FEC/ENC ve DEAŞ silahlı terör örgütleriyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 ilçede 20 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, aralarında Türk vatandaşı İ.Ç.'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin örgütsel faaliyetleri nedeniyle sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarıldı.

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