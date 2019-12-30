İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi ve örgütle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gece 02.00 itibarıyla Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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