İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı...
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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı. - İSTANBUL
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