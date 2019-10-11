Son Dakika Haberleri: İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı...
Son Dakika Politika İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı...

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı...

33 dakika önce

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı..., System.String[]

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı. - İSTANBUL

İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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