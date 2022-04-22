EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2 - Son Dakika

İSTANBUL'da 3 terör örgütüne yönelik, 6 ilçede 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Çatışma bölgelerinde bulundukları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri üyesi şüphelilerin 6 ilçede adresleri belirlendi. Çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.