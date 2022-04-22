EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2 - Son Dakika
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EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2

22.04.2022 12:07

İSTANBUL'da 3 terör örgütüne yönelik, 6 ilçede 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

İSTANBUL'da 3 terör örgütüne yönelik, 6 ilçede 13 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Çatışma bölgelerinde bulundukları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri üyesi şüphelilerin 6 ilçede adresleri belirlendi. Çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EL KAİDE - HTŞ operasyonu - 2 - Son Dakika
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