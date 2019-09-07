İstanbul'da deaş'lı terörist yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Suriye'de örgüt içinde 'kadı' görevinde bulunan ve bir çok kişinin infaz emrini verdiği, bunlardan da bir kısmını gerçekleştirdiği belirtilen M.E.B. yakalandı.

Suriyeli olduğu belirtilen M.E.B.'nin üzerinde sahte kimlik olduğu kaydedilirken örgüt içinde de farklı kod adları kullandığı tespit edildi. Terör örgütü içinde M.E.B'ye bağlı faaliyetler yürüten Arap ve Dağıstanlı kişiler de olduğu kaydedildi. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen M.E.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.