İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı.

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle iletişimde oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda buldukları belirlenen şüphelilere yönelik saat 01.30 sıralarında Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Ümit D., Mustafa K., Ümran D., Azerbaycan uyruklu Elburus H., Suriye uyruklu Hasan M., Ali O., Mohamad Raaı J., Husseın M.H., Filistin uyruklu Mohammed N.S.A. ve Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ve el telsizi ele geçirildi.

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı.  Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şüphelinin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Ümit D, Mustafa K., Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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