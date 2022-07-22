İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

22.07.2022 11:54
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde çatışma bölgesinde faaliyet gösteren, Türkiye'de de eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde çatışma bölgesinde faaliyet gösteren, Türkiye'de de eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi. 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelilerin kaldıkları Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. İstanbul genelindeki örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ve dijital...
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Son Dakika

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