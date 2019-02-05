İstanbul'da Deaş Operasyonu

İstanbul Valiliği, DEAŞ terör yanlısı olduklarından şüphe edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, DEAŞ terör yanlısı olduklarından şüphe edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul ve Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbetler düzenledikleri, örgütün propagandasını yaparak Suriye'nin çatışma bölgelerine gidip gelen veya gitme arayışında olanları çatışma bölgelerine gönderdiklerinden kuşkulanan kişilere yönelik operasyon yapıldığı kaydedildi.



DEAŞ'a eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yapan, çatışma bölgelerinden gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayan, örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım toplayan, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen kişilere, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyona ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Başakşehir, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Sancaktepe ilçelerimiz ile Kocaeli ili Başiskele ilçesindeki 27 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilmiştir."

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