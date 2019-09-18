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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

59 dakika önce

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİSTANBUL(İHA)-İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda gözaltılar var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İSTANBUL(İHA)-İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda gözaltılar var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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