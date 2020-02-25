İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 13 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 13 gözaltı

6 saat önce

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 13 gözaltı, System.String[]
İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  DEAŞ terör örgütünün yurtdışındaki faaliyetlerinde emir, sözde polis vb. sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin Türkiye'de olduklarını belirledi. Türkiye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden iletişimde oldukları ve kurdukları gruplarda DEAŞ terör örgütüne ait örgütsel paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yine bu gruplar içerisinde DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de bulunan üyelerine gönderdiği para yardımlarının dağıtılmasının organize edildiği öğrenildi. Paraları dağıtmakta görevli olan DEAŞ terör örgütü üyesi 11 yabancı uyruklu ve 3 Türk şüphelinin yakalanmasına yönelik Avcılar, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Küçükçekmece olmak üzere 7 ilçede 13 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 9 Suriye'li, 1 Irak'lı ve 3 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Baskın yapılan evlerde bulunan 4 yabancı uyruklu kişinin de tahdit kaydı olduğundan idari işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildikleri öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 13 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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