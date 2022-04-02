İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

02.04.2022 00:57
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 ilçede 15 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Yakalanan 13 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 kişi yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 kişi yakalandı DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı DEAŞ'lı terörist Konya'da yakalandı

Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement