Son dakika haber... İstanbul'da Işid Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da Işid Operasyonu: 19 Gözaltı

04.07.2022 09:25

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak 12 ilçe düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak 12 ilçe düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında silahlı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 12 ilçede 20 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da Işid Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İstanbul'da Işid Operasyonu: 19 Gözaltı - Son Dakika
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