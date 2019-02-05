İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı
33 dakika önce
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği, söz konusu operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Ümraniye
'de DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak ders ve sohbet düzenledikleri örgütün propagandasını yaparak Suriye
çatışma bölgesine gidip geldikleri veya gitme arayışında oldukları örgüte eleman temin etmek amacıyla çalışmalar yaptıkları çatışma bölgesinden gelen veya gidecek elemanların ihtiyaçlarını karşıladıkları örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım topladıkları yasadışı faaliyetleri gizlemek için AHİD isimli dergi çıkardıkları tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiştir. Başakşehir
, Beykoz
, Gaziosmanpaşa
, Kadıköy
, Maltepe
, Ümraniye, Üsküdar
, Pendik
ve Sancaktepe
ilçeleri ile Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde 27 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:46 Kaynak: İHA
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