İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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