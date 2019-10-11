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Son Dakika Güncel İstanbul'da deaş operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul'da deaş operasyonu: 39 gözaltı

52 dakika önce

FIRAT'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerde İstanbul polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 3'ü kadın 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da deaş operasyonu: 39 gözaltı, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik  gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerde İstanbul polisinin terör örgütü  DEAŞ'a yönelik operasyonunda 3'ü kadın 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibin ardından önceki gece terör örgütü DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Özel harekatın da destek verdiği operasyonda, çok sayıda eve eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 39 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorguları için Vatan Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kurdukları WhatsApp grubundan haberleştikleri belirlenen DEAŞ şüphelilerinin ifadelerine göre operasyonun derinleşebileceği öğrenilirken, 39 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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