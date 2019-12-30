İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4'ü yabancı 24 gözaltı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, radikal terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 20'si Türk 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Gece saat 02.00'den itibaren Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 4'ü yabancı uyruklu 24 hücre üyesini gözaltına aldı.


Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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