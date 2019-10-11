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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

17 dakika önce

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda bu sabah operasyon için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a mensup hücre üyelerinin yakalanması için 5 ilçede 9 adrese baskın düzenledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalaması için Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 6 DEAŞ'lı yakalandı.

Yakalanan yabancı terörist savaşçıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları öğrenilirken, halen İstanbul'da faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin ayrıca önümüzdeki günlerde tekrar Suriye'ye geçmeyi planladıkları da ortaya çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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