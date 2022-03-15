İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

15.03.2022 12:42
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen polis, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri iddia edilen örgüt üyelerinin yakalanması için operasyon başlattı. Sabaha karşı kentin 7 farklı ilçesinde 11 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ üyeleri, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

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Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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