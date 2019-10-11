Son Dakika Haberleri: İstanbul'da deaş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da deaş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da deaş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da deaş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]
TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüte üye olanların oluşturduğu bazı WhatsApp gruplarının bulunduğu tespit edildi.

Araştırmanın derinleştirilmesi üzerine söz konusu kişilerin WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunduğu kaydedildi. İstanbul'da ikamet ettikleri belirlenen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklama, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsine karar verdi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:23 Kaynak: DHA
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