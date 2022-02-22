İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2) - Son Dakika

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 6 ilçede 10 farklı adrese yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.