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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2)

22.02.2022 09:25
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2)

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da  DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 6 ilçede 10 farklı adrese yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne  götürüldü.


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Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2) - Son Dakika


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