İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonda operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 5 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan'da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.