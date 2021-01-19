İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI
Son Güncelleme: 19.01.2021 05:16

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonda operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonda operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 5 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan'da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika
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