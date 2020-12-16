İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

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Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı

Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı

Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu

Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi