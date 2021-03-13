İstanbul'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Ali Çağlar TINBEK / İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yönelik 9 Martta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yönelik 9 Martta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüpheli sınır dışı edilirken, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 9 martta 13 ilçede 18 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilirken, 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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