Son Dakika Haberleri: İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama
Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

1 saat önce

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama, System.String[]

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca DEAŞ'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Whatsapp gruplarında örgütsel paylaşımda bulundukları tespit edilen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 15'i savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık gözaltına alınan şüphelilerden 7'sini tutuklama, 15'ini ise adli kontrol talebiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemeye sevk etmişti. Mahkemeye sevk edilen 22 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İrem Demir/İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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