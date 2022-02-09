Üye Girişi
"Değnekçi" denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi - Son Dakika

"Değnekçi" denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi

09.02.2022 10:14

Beşiktaş ve Beyoğlu'nda değnekçilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 5 şüpheli yakalandı.

Beşiktaş ve Beyoğlu'nda değnekçilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 5 şüpheli yakalandı. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde bir şüpheli, sivil ekip aracından da otopark ücreti isteyince yakayı ele verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri değnekçiliklere yönelik denetimi yaptı. Beyoğlu'nda Kuyu Sokak üzerinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği belirlenen Mehmet G., sivil ekip aracından da otopark ücreti isteyince yakalandı. Ayrıca gün içinde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik diğer denetimler ise Beşiktaş'ta Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi'nde gerçekleştirildi. Denetimlerde Cevdetpaşa Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Cengiz T. ve Cem K. isimli şahıslar ile İnşirah Caddesi'nde sürücülerinden otopark ücreti istediği belirlenen Ahmet Y. ve Metin Ç. isimli 4 kişi daha yakalandı. Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde gözaltına alınan 5 kişi polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Değnekçi denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi
Değnekçi denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi
Değnekçi denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi
Değnekçi denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi

YORUMLAR
500

Trafik Denetleme, Beşiktaş, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Değnekçi' denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: "Değnekçi" denetimi: Sivil ekiplerden ücret isteyince yakayı ele verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement