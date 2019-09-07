Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'değnekçi' operasyonları devam ediyor
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İstanbul'da 'değnekçi' operasyonları devam ediyor

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, İSPARK'a ait park alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonlarına bu akşam da devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, İSPARK'a ait park alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonlarına bu akşam da devam etti. Park alanları ve çevresinde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması(GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İSPARK'a ait otopark alanlarının, mesai saatleri dışında, 'değnekçi' olarak adlandırılan kişilerce haksız kazanç elde etmek için kullanılmasının gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlanan denetimlere bugün de devam edildi. Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği noktalardan biri de Fatih, Saraçhane'de bulunan bir İSPARK alanıydı. Ekipler, sivil ve resmi ekipler olarak ikiye ayrılırken, sivil ekipler caddede şüpheli gördükleri kişileri yakın takibe aldı. Resmi ekipler ise, uzaktan takiple sivil ekiplere destek verdi. İSPARK alanı ve çevresinde 'değnekçi' olduklarından şüphelenilen bazı kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıldı, bu kişilerin üstleri arandı. Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Değnekçilere yönelik operasyon devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:45 Kaynak: DHA
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