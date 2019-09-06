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İstanbul'da "değnekçi" operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da

İstanbul'da vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, 152'si İSPARK'a ait 313 noktada "değnekçilik" yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli kişilere yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilere, Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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