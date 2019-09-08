İstanbul'da "değnekçi" operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen İSPARK denetimlerinde 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişilerle ilgili başlattığı çalışma kapsamında dün de denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15
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