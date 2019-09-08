Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 69 kişiye işlem yapıldı
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İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 69 kişiye işlem yapıldı

1 saat önce

İstanbul'da, üç gündür İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik üç gündür operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul'da 'değnekçi' operasyonunda 69 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

İstanbul'da, üç gündür İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik üç gündür operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, üç günde 69 kişinin gözaltına alınarak, hakkında cezai işlem yapıldığı belirtildi.


İstanbul'da gelen şikayetler üzerine, özellikle bazı ilçelerin merkezi ve işlek yerlerinde mesai saatleri dışında vatandaşlardan haksız yere para talep edildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan "değnekçilere" yönelik 3 gün boyunca operasyon düzenlendi. Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlara sivil trafik, asayiş ve trafik ekipleri ve bekçiler katıldı.


Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Şüpheli bulunan bazı kişiler de sorgulanmak üzerine gözaltına alındı.


Operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"07.09.2019 Cumartesi günü 175 tane İSPARK'a ait otoparkta yapılan kontrollerde toplam 17 değnekçi şahsa işlem yapılmak üzere polis merkezlerine intikal ettirildi. 3 günde yapılan uygulamada toplam 69 kişiye işlem yapıldı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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