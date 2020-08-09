İstanbul'da 'değnekçilik' yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden korsan otoparkçılık yapan ve değnekçilik yapan kişiye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, korsan otoparkçılık ve değnekçilikle ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 09.08.2020 günü saat 10.54 sıralarında İlimiz Üsküdar ilçesi Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu adreste yapılan kontrollerde Onur Ç. isimli şahsın korsan otoparkçılık yaptığı görülmüş, şahıs yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem başlatılacağı aktarıldı. - İSTANBUL