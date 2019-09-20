İstanbul'da dehşet: Ailesini katletti
1 saat önce
Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
(İHA)
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