Son Dakika Haberleri: İstanbul'da dehşet: Ailesini katletti
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da dehşet: Ailesini katletti

1 saat önce

Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da dehşet: Ailesini katletti, System.String[]

Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(İHA)

Arnavutköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 21:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da dehşet: Ailesini katletti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]