Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dehşet Anları

İstanbul'da Dehşet Anları

1 saat önce

Güngören'de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

İstanbul'da Dehşet Anları, System.String[]
Güngören'de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarpan kadın kaldırıma savrularak ağır bir şekilde yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.40 sıralarında Güngören'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü sokak arasından caddeye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil o esnada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın park halindeki araca çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Kadına müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve otomobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Güngören, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi 2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Olivia Colman Aldı

Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı "JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 13:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dehşet Anları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]