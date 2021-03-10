İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı

10.03.2021 13:55

İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.

İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı

Şişli'de bir çocuk yolun karşısına geçen babasının arkasından yola atladı

Çocuk dönüş yapan minibüsün altında kalarak yaralandı

Çocuğu çevredeki bir esnaf minibüsün altından çıkartarak kurtardı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de ailesiyle markete giren küçük bir çocuk, alışverişten sonra yolun karşısına geçen babasının arkasından yola atladı. Talihsiz çocuk o esnada annesinin gözü önünde dönüş yapan minibüsün altında kaldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, çevredeki bir esnaf tarafından minibüsün altından çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 16.45 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte dışarıya çıkan küçük yaştaki Emirhan Aksoy, cadde üzerindeki bir markete girdi. Burada alışveriş yapan aile bir süre sonra dışarıya çıktı. Ardından önden giden baba Aksoy, yolun karşısına geçti. Babasının arkasından bir anda yola atlayan Emirhan Aksoy, annesinin gözleri önünde o esnada caddeye dönüş yapan Mehmet Salih Tacar idaresindeki 34 LBB 121 plakalı Şişli seferini yapan yolcu minibüsün altında kaldı.

Babasının peşinden koşarken yola atladı

Minibüsün üstünde geçtiği çocuk aracın altında kalırken, annesi ise çığlık attı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak çocuğun bulunduğu yere geldi. Caddedeki esnaflardan Gültekin Çelik, minibüsün altında kalan çocuğu kurtararak kaldırıma götürdü. Bacağından yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesinin gözleri önünde minibüsün altında kaldı

Dehşeti anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuk ailesiyle birlikte markete giriyor. Bir süre dışarıya çıkan çocuk ailesini bekliyor. Marketten çıkan baba yolun karşısına geçiyor. Çocuk ise hemen arkasından yola atlıyor. Dönüş yapan minibüs ise çocuğu altına alıyor. Annesinin panik yapması üzerine vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Bir süre sonra minibüsün altından çıkartılan çocuk kaldırıma götürülüyor.

"Çığlığa çıktık ve hemen çocuğu kurtardım"

Çocuğu minibüsün altından kurtaran esnaf Gültekin Çelik, "Ben dürümcüdeydim, bir baktım çığlık çığlığa bir ses var. Hemen koştum bir baktım çocuk aracın altında duruyor. Ayakları sıyrılmıştı, hemen çıkarttım kucağıma aldım ve kenara koydum. Sonra annesini sakinleştirdik, annesini aradık ve geldiler. Ayağından yaralıydı, ben çıkarttım" dedi.

Polis çocuğun yola atladığını tespit etti

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çocuğun aniden yola atladığını tespit etti. Çalışmaların ardından minibüs sürücüsü Tacar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı

Mecidiyeköy, Polis, Esnaf, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsü altında kaldı.. O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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