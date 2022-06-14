İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı

14.06.2022 13:56

İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı Kağıthane'de frenleri tutmayan araç yokuş aşağıya hızlanarak bir eve daldı Aracın çarparak yıktığı duvarın altında kalan ikiz çocuklar ve bir kardeşi yaralandı Çocuklarını enkazdan kurtaran kadın o anları...

İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı

Kağıthane'de frenleri tutmayan araç yokuş aşağıya hızlanarak bir eve daldı

Aracın çarparak yıktığı duvarın altında kalan ikiz çocuklar ve bir kardeşi yaralandı

Çocuklarını enkazdan kurtaran kadın o anları İHA'ya anlattı

İSTANBUL Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği esnada frenleri tutmayan hafif ticari araç, bir binanın zemin katındaki eve daldı. Duvarın yıkılmasıyla evdeki odada oturan ikiz çocuklar ve bir kardeşi enkaz altında kaldı. Annelerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiği olayda, mahalleli de ses nedeniyle büyük panik yaşadı. O anları İHA'ya anlatan anne, "Çocuklarımı enkazın içerisinden çıkarttım" dedi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yokuş aşağıya inen sürücü Mehdi Milas'ın idaresindeki 34 BDE 429 plakalı hafif ticari araç frenlerin tutmaması sonucu bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, 4 katlı bir binanın zemin katına daldı.

Araç eve daldı, aile dehşeti yaşadı

O esnada odada bulunan ikiz kardeşler M.Y. ve E.Y. duvarın altında kaldı. Sesleri duyarak odaya giren anneleri adeta dehşeti yaşadı. Çocuklarını duvarın altından çıkartmasının ardından anne dışarıya çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İkiz çocuklar ve bir kardeşi yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Çocukların el ve kollarından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

"Çocuklarımı enkazın içinden çıkarttım"

Dehşeti anlarını anlatan anne İHA'ya yaptığı açıklamada, "Camın önünden otururken yukarıdan öyle bir hızlı geldi ki, bizim eve girmesin derken araç, tam bizim içine girdi. Çocuklarımın üçü de koltukta oturuyordu. Öyle panik oldum çocuklarımı o an enkazın içinden çıkarttım. Camların ve tuğlarının içerisinden çıkarttım. Kafaları falan şişti" dedi.

İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı
İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı

YORUMLAR
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Kağıthane'de hafif ticari aracın eve çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı Kağıthane'de hafif ticari aracın eve çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı İstanbul'da dehşet anları: Engelli genci soyup bıçakladı, kendini yerden yere atıp kamyonetin altında kaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları: Freni tutmayan araç eve daldı, evdeki çocuklar yaralandı - Son Dakika
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