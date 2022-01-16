İstanbul'da dehşet anları...Gürültü kavgasında şişeyi kırıp 3 kişiyi yaraladılar - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları...Gürültü kavgasında şişeyi kırıp 3 kişiyi yaraladılar

Cihangir'de gürültü yapan bir grup, kendisini uyaran 3 kişiyi alkol şişesinin kırıp yaraladı

Olaya karışan taraflar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Cihangir'de caddede gürültü yapan bir grup, kendilerini uyaran gençlere "Siz mahallesi bekçisi misiniz?" diyerek saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada alkol şişeleri havada uçuşurken, 3 kişi kırık şişe parçasıyla yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri kavgaya karışan tarafları yakalayarak gözaltına aldı.

Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda, Serkan Kaya, Eren Kavuz ve Yağız Göçer arkadaşlarıyla birlikte sokak içerisinde bekledikleri sırada yanlarında gürültü yapan bir gruba uyarıda bulundu. Gürültü yapan grup ise "Siz mahallenin bekçisi misiniz?" diyerek kendilerini uyaran gençlerle tartışmaya başladı.

Uyaran gençlere kırık alkol şişesiyle saldırdı

İki taraf arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürültü yapan grup, ellerindeki alkol şişesini kırıp karşı tarafa saldırdı. Gençler arasındaki kavgayı çevrede bulunanlar ayırmaya çalışsa da başarılı olamayınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerini gören kavgadaki şahıslar ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı.

Olayda 3 kişi yaralandı, saldırganlar yakalandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Serkan Kaya, Eren Kavuz ve Yağış Göçer Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gürültü nedeniyle çıkan kavga kamerada

Beyoğlu'nda gürültü yapan gençleri uyardıkları için çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bir grubun beklediği ve bir anda kavganın çıktığı, elinde bira şişesi olan şahsın saldırdığı ve daha sonra kavgaya karışanların kaçtığı görülüyor.