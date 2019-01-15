Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dehşet Anları Kamerada

İstanbul'da Dehşet Anları Kamerada

1 saat önce

İstanbul Kağıthane'de bir oto kiralama iş yerine yönelik yapılan silahlı saldırıda bir kişi kasığından vuruldu.

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İstanbul Kağıthane'de bir oto kiralama iş yerine yönelik yapılan silahlı saldırıda bir kişi kasığından vuruldu. İş yerinin önünde bekleyen iş yeri çalışanı, saldırganı görünce içeri kaçarken, yaşanan saldı anı kameralara yansıdı. Olay, 9 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan bir oto kiralama iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto kiralama dükkanına gelen bir kişi, iş yerinde çalışanla tartışarak dükkandan ayrıldı. Kimliği öğrenilemeyen şahsın ayrılması üzerine işyeri çalışanı, dükkanının önüne çıkarak beklemeye başladı. Bir süre bekleyen iş yeri çalışanı, saldırganın elinde silahla geldiğini görünce apar topar kendini dükkana atarak kurtulmaya çalıştı.

KORKU İLE İÇERİ KAÇTI AMA KURŞUNLARA HEDEF OLMAKTAN KURTULAMADI Silahlı saldırgan iş yerini kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrasında iş yeri çalışanı kasığından vurularak yardım bekledi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA Kağıthane'de oto kiralama dükkanına yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanın dükkan önünde beklediği sırada silahlı şahsın geldiği, iş yeri çalışanının kendini içeriye atarak kurtulmaya çalıştığı ve şahsın kurşun yağmuruna tutarak kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güncel
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