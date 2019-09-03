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İstanbul'da dehşet anları kamerada

4 saat önce

İstanbul'da dehşet anları kamerada Beyoğlu'nda sabıkalı şahıs sokak ortasında tabancayla intihar etti Kafasına ateş eden adamı görenler şoke olduİSTANBUL - Kurban Bayramının ikinci gününde Beyoğlu'nda çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan erkek bir şahıs, sokak ortasında tabanca...

İstanbul'da dehşet anları kamerada

Beyoğlu'nda sabıkalı şahıs sokak ortasında tabancayla intihar etti

Kafasına ateş eden adamı görenler şoke oldu

İSTANBUL - Kurban Bayramının ikinci gününde Beyoğlu'nda çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan erkek bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, o anlara şahit olan vatandaşlar ise şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz 12 Ağustos Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı vatandaşlar sokak üzerinde yürüdüğü esnada Eyüp Demiray(43), Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir işyerinden çıktı. Merdivenlerden inen şahıs ardından sokağa girdi.

Vatandaşlar gözü önünde intihar etti

Demiray, henüz bilinmeyen bir nedenle belinden tabancasını çıkartarak başına tek el ateş etti. Vatandaşların gözü önünde intihar eden adam olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. O esnada şahıs koşarak kamera açısına giriyor. Başına ateş eden şahıs yere düşüyor. Silahı da yere düşen şahsı gören vatandaşlar şoke oluyor.

Şahıs suç makinesi çıktı

Olayın ardından şoka giren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra inceleme yaptı. Savcının incelemelerin ardından da Demiray'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın çeşitli suçlardan emniyette 25 adet kaydının olduğu tespit edildi.

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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