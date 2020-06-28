İstanbul'da dehşet anları kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de bir saldırganın spor merkezinin önünde silahla saldırıda bulunduğu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, şapkalı bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk ile 2 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. O anları ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şapkalı şahıs koşarak geliyor. Elinde tabancayla rastgele ateş açıyor. Saldırı sonrası şahıs kaçıyor.



Öte yandan, hastaneye kaldırılan 1'i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL