İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı

14.04.2022 11:27

Kağıthane'de bir adam kaldırımdaki tahta paleti düzeltmeye çalıştığı esnada aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kağıthane'de bir adam kaldırımdaki tahta paleti düzeltmeye çalıştığı esnada aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam tahta paleti alıp saldırgandan korunmaya çalıştı. Dehşet anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Husumetlisini gören Hüseyin S. yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.'yi bacağından bıçakladı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı

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Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı - Son Dakika


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