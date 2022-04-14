İstanbul'da dehşet anları kamerada: Bıçaklanan adam paletle kendini korumaya çalıştı - Son Dakika

Kağıthane'de bir adam kaldırımdaki tahta paleti düzeltmeye çalıştığı esnada aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam tahta paleti alıp saldırgandan korunmaya çalıştı. Dehşet anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hüseyin S. ve İbrahim Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Husumetlisini gören Hüseyin S. yol kenarında bulunan tahta paleti ve dubayı düzeltmeye çalışıyormuş gibi yapmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. ise husumetlisine yanaşarak belindeki bıçakla Hüseyin S.'yi bacağından bıçakladı.