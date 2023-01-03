Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kameraya yansıdı

Geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dehşet yaşandı. İddiaya göre bir parka gelen B.T. (16) isimli genç, kız meselesi yüzünden B.M.Ö. (15) ve V.T. (16) ile tartışmaya başladı.

BİRİSİ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs genci dövmeye başladı. Dayak esnasında şahıslardan biri genci bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İKİ ŞAHISI POLİS YAKALADI

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs, adliyeye sevk edildi.