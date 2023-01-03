Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kameraya yansıdı

03.01.2023 12:17

İstanbul Kağıthane'deki bir parkta genç adam, kız meselesi yüzünden tartıştığı iki şahıs tarafından hem dövüldü hem de bıçaklandı. Dehşet anları kameralarca kaydedilirken polis ekipleri iki şahsı gözaltına aldı.

Geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dehşet yaşandı. İddiaya göre bir parka gelen B.T. (16) isimli genç, kız meselesi yüzünden B.M.Ö. (15) ve V.T. (16) ile tartışmaya başladı.

İstanbul'da dehşet anları yaşandı: Darp ettikleri genci bıçakladılar

BİRİSİ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs genci dövmeye başladı. Dayak esnasında şahıslardan biri genci bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da dehşet anları yaşandı: Darp ettikleri genci bıçakladılar

İKİ ŞAHISI POLİS YAKALADI

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dehşet anları yaşandı: Darp ettikleri genci bıçakladılar
Kaynak: İHA
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Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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